وزير الموارد المائية يتفقد مشاريع قطاعه بالبويرة

قام وزير الموارد المائية أرزقي براقي اليوم الخميس، بزيارة تفقدية لمشاريع قطاعه بولاية البويرة وإستهل زيارته بسد تاسلديت ببلدية بشلول .

واستمع الوزير لعرض تفصيلي حول واقع القطاع بالولاية وعرض حول نظام التحويل لسد تاسلديت ومشروع تمديد لمحطة معالجة مياه السد.

و شدد الوزير على القائمين بالقطاع في ولاية البويرة إلى تحسين الوضعية أكثر وأن المواطن له الحق بالتزود بالماء بصفة يومية بكافة بلديات الولاية .

كما أكد براقي على إيجاد الحلول بسرعة للتسربات التي يعرفها السد والتي تعد السبب الرئيسي في نقص تزود بعض البلديات بالماء الشروب.

وخلال هذه الزيارة وفي التفاتة من وزير الموارد المائية قام السيد الوزير بالتوقف في محطة بشلول بولاية البويرة لتوزيع الكمامات لموظفي المحطة والمسافرين.

وهذه الإلتفاتة للحث على أخذ احتياطات السلامة لتفادي انتشار فيروس كورونا