وزير الموارد المائية: يجب إعادة تدوير المياه المستعملة وتحلية مياه البحر

الوطني
  • -
  • 0
وزير الموارد المائية: يجب إعادة تدوير المياه المستعملة وتحلية مياه البحر
بقلم نسرين محفوف

دعا وزير الموارد المائية، مصطفى كمال ميهوبي، اليوم الاثنين، لإعادة تدوير المياه المستعملة وتحلية مياه البحر.

وخلال حلوله على فوروم الإذاعة الوطنية، كشف الوزير عن تسجيل عجز في نقص مياه بعض السدود.

وقال إن الجزائر تحوز على مخزون مياه جوفية يعادل 2.5 مليار متر مكعب سنويا، فيما يخص الشمال.

وأوضح كمال ميهوبي أن مخزون المياه الجوفية قادر على سد العجز المسجل في بعض السدود عبر الوطن.

وكشف وجود 11محطة لتحلية مياه البحر، كما هناك مشاريع لتوسيع محطات تحلية المياه البحر مثل الجزائر غرب، كاب جنات وغيرها

وقال “هناك خمس سدود قيد الإنجاز ومزال أخرى قيد الدراسة، حوالي 20.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=989022

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com