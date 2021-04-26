وزير الموارد المائية: يجب إعادة تدوير المياه المستعملة وتحلية مياه البحر

دعا وزير الموارد المائية، مصطفى كمال ميهوبي، اليوم الاثنين، لإعادة تدوير المياه المستعملة وتحلية مياه البحر.

وخلال حلوله على فوروم الإذاعة الوطنية، كشف الوزير عن تسجيل عجز في نقص مياه بعض السدود.

وقال إن الجزائر تحوز على مخزون مياه جوفية يعادل 2.5 مليار متر مكعب سنويا، فيما يخص الشمال.

وأوضح كمال ميهوبي أن مخزون المياه الجوفية قادر على سد العجز المسجل في بعض السدود عبر الوطن.

وكشف وجود 11محطة لتحلية مياه البحر، كما هناك مشاريع لتوسيع محطات تحلية المياه البحر مثل الجزائر غرب، كاب جنات وغيرها

وقال “هناك خمس سدود قيد الإنجاز ومزال أخرى قيد الدراسة، حوالي 20.