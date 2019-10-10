وزير الموارد المائية يحدد مهلة شهر لتسليم محطة تصفية المياه القذرة بتبسة

تفقد اليوم الخميس وزير الموارد المائية علي حمام عددا من مشاريع قطاعه بولاية تبسة ووقف على سير الاشغال ونسبة تقدمها.

وأعطى الوزير توجيهات وتعليمات بضرورة إنهائها في آجالها المحددة من أجل استفادة المواطنين منها.

وتفقد علي حمام سد واد ملاق ومحطة للمياه الشروب ببلدية الونزة.

وأعطى إشارة إنطلاق إنجاز خزان مائي كبير سيعمل على ضمان تزويد القطبين الجامعي والعمراني بالمياه الصالحة للشرب ببلدية بولحاف الدير

كما زار الوزير محطة تصفية المياه القذرة والتي لا تزال الأشغال جارية على مستواها، وحدّد لهم مدة شهر لتسليمها وعودته لإجراء عملية التدشين الرسمي قبل أن ينتنقل لآخر نقطة ويتفقد سد صفصاف الوسرى الذي يعمل على تزويد عدة بلديات بالماء الشروب.