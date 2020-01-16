وزير الموارد المائية يدعو لمحاربة الربط العشوائي وسرقة الماء الشروب

عرض المدير العام للجزائرية للمياه، اسماعيل عميروش، على وزير الموارد المائية أرزقي براقي الحصيلة السنوية لسنة 2019.

وتطرق المدير العام الى انجازات التي حققتها المؤسسة على مختلف الأصعدة، على غرار نسبة الماء الشروب التي تم توزيعها عبر مختلف أرجاء الوطن، والتي عرفت ارتفاعا وتحسنا في الخدمة العمومية للماء الشروب.

إلى جانب إطلاق العديد من المشاريع لإيصال الماء الشروب الى كل المواطنين.

وشدد اسماعيل عميروش على ضرورة وضع خطة ناجعة وفعالة، من أجل تحصيل الديون العالقة لدى مختلف زبائن الجزائرية للمياه والتي بلغت رقما أثقل كاهل المؤسسة.

من جهته، قدم وزير الموارد المائية توجيهات وملاحظات فيما يخص تطوير عصرنة مؤسسة الجزائرية للمياه لتحقيق خدمة عمومية مثلى للمياه عبر الوطن.

وثمن المجهودات التي يبذلها عمال مؤسسة الجزائرية للمياه في مختلف المجالات، مطالبا بضرورة الحرص على ديمومة الديناميكية للرقي بالمؤسسة.

وبخصوص الديون العالقة، شدد معالي الوزير على ضرورة استرجاعها بتوعية وتحسيس المواطن بضرورة تسديد ديون استهلاكه للمياه، كما طالب بالاعتماد وتعميم عملية الدفع الالكتروني والتي تندرج ضمن مخطط عمل الحكومة.

كما قدم الوزير توجيهاته فيما يخص اقتصاد الماء، مشددا على ضرورة محاربة ظاهرة الربط العشوائي وسرقة الماء الشروب.

إلى جانب الالتزام بالتدخل السريع لإصلاح تسربات من شبكات توزيع المياه، منوها بدور الذي يلعبه الإعلام في ترسيخ ثقافة الحفاظ على الثروة المائية.