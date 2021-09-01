وزير الموارد المائية يزور شركة المياه و التطهير للجزائر”سيال”

قام وزير الموارد المائية والأمن المائي، كريم حسني، اليوم الأربعاء، بزيارة عمل وتفقد إلى مقر شركة المياه و التطهير للجزائر “سيال” لإعطاء الدعم والتشجيع اللازمين لفريق العمل الجديد الذي تم تنصيبه يوم أمس بعد انتهاء عقد التسيير الذي يربط المؤسسة بالشريك الاجنبي.

وخلال مداخلته أمام مسؤولي المؤسسة، أكد الوزير على ضرورة تكثيف الجهود و تفعيل التنسيق مع جميع الاطارات التي تتمتع بكفاءات شبانية قادرة على رفع التحدي و تحقيق انطلاقة فعلية في مجالي تحسين الخدمة العمومية للماء و التطهير على مستوى ولايتي الجزائر و تيبازة.

وأعطى الوزير توجيهات من اجل مواصلة العمل و استغلال كل الفرص المتاحة في سبيل تامين تزويد المواطنين بالماء الشروب في ضل الظروف الراهنة التي تشهدها بلادنا خاصة مع شح الأمطار و تراجع في كمية المياه السطحية المخزنة في السدود.