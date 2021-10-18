وزير الموارد المائية يستقبل الأمين العام للإتحاد العام العمال الجزائريين

استقبل وزير الموارد المائية والأمن المائي، كريم حسني، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، سليم لباطشة، بحضور الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال الري بالإضافة إلى إطارات مركزية والمدراء العامون للجزائرية للمياه و الديوان الوطني للتطهير مع العلم ان هاتين المؤسستين تمثلان اكبر كتلتين للعمال في قطاع الموارد المائية و الأمن المائي بمجموع أكثر من 100ألف عامل.

ويدخل هذا اللقاء في إطار التنسيق والتعاون الدائم بين وزارة الموارد المائية و الأمن المائي والاتحاد العام للعمال الجزائريين، حيث تم تسليط الضوء على النشاط النقابي والدور الفعال الذي تقوم به النقابات في سبيل تحسين الظروف الاجتماعية للعمال و كذا ظروف العمل.