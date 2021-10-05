وزير الموارد المائية يستقبل سفير البرتغال بالجزائر

إستقبل وزير الموارد المائية و الأمن المائي، كريم حسني، سفير البرتغال بالجزائر، لويس دي ألبوكويركي فيلوسو، بطلب منه.

ويدخل هذا اللقاء في إطار بحث سبل التعاون الثنائي في مجال الموارد المائية. بهدف تعزيزه بما يدعم العلاقات التاريخية والسياسية الجيدة التي تربط البلدين.

وأكد الوزير على إمكانية تحسين حصيلة انجازات الشركات البرتغالية في مجال الموارد المائية. من خلال ترقية الشراكة الاقتصادية بين البلدين والتي تتماشى مع التوجهات الإستراتيجية الجديدة لقطاع الموارد المائية والأمن المائي.

كما استعرض الوزير التحديات الجديدة التي تواجهها بلادنا في ظل التغيرات المناخية. التي تحتم التوجه نحو حشد أكثر للموارد المائية غير التقليدية وبالأخص تحلية مياه البحر.

واستعرض كذلك محاور التعاون في مجال استعمال الطاقات المتجددة وإعادة استخدام المياه المستعملة المعالجة. ويمكن التعاون يمكن تجسيده من خلال انجاز مشروعين نموذجيين مدمجين في كل من سد بني هارون، شرق الجزائر. لإنتاج الطاقة المتجددة ومحيط السقي “الحناية” بولاية تلمسان لإعادة استخدام المياه المستعملة المعالجة في القطاع الفلاحي.

وفي الأخير دعا الوزير الشركات البرتغالية لتقديم اقتراحات الاستثمار في مجال انجاز محطات تحلية مياه البحر. من خلال مشاريع مشتركة بين البلدين.