وزير الموارد المائية يسدي تعليمة للمدراء العامين حول تسيير المستخدمين

توجه وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، بتعليمة لكل المدراء العامين للمؤسسات، تحت وصاية القطاع، متعلقة بتسيير المستخدمين.

وتتعلق التعليمة بتوفير كل المعطيات الموثوقة التي تغني العمال عن اللجوء إلى الشبكات الإفتراضية، والتي تحاول نشر معلومات خاطئة من شأنها إحداث قلق وتغليط المتلقي.

كما طالب أرزقي براقي من المدراء بوضع قنوات دائمة التواصل مع كافة الموظفين، ليكونوا على علم مسبق بكل المستجدات والقرارات ذات العلاقة بتنظيم المؤسسة.

وشدد أرزقي على ضرورة وضع العامل في الصورة في كل ما يخص أي تأخير أو عائق من شأنه أن يحول دون الصب العادي للرواتب والمنح، مع تحديد دقيق للمشاكل والإجراءات المتخذة وكذا آجال معالجتها.