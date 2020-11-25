وزير الموارد المائية يشارك في الدورة الـ12 لاجتماع المجلس العربي للمياه

الوطني
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وزير الموارد المائية يشارك في الدورة الـ12 لاجتماع المجلس العربي للمياه
بقلم ط.خير الدين

شارك وزير الموارد المائية ارزقي براقي، اليوم الأربعاء،  في أشغال الدورة 12 لاجتماع المجلس العربي للمياه للجامعة العربية.

والتي جاءت تحت شعار “التغيرات المناخية وعلاقتها بالأمن المائي والغذائي و الايكولوجي”، حسب بيان بيان لوزارة الموارد المائية.

وتم دعوة الجزائر  في هذا الإجتماع الى جانب  4  دول عربية أخرى; السعودية، مصر، العراق والمغرب لمشاركة رئاسة الدورة الحالية.

و التنسيق فيما بينهم لإعداد تصور حول إنشاء مركز عربي لدراسة اقتصاديات مشروعات المياه.

كما تم انتخاب الجزائر لنيابة رئاسة  المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه لسنة 2020 و2021.


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