وزير الموارد المائية يطلق عدة مشاريع كبرى لتزويد سكان البليدة بالمياه

أطلق وزير الموارد المائية أرزقي براقي عدة مشاريع كبرى خلال زيارته إلى ولاية البليدة أمس الخميس.

ومنح الوزير تمويلات إضافية لتمويل المشاريع المسجلة لفائدة المدينة الجديدة بوعينان.

كما تم رفع التجميد عن مشاريع لإنجاز 07 أنقاب مائية على مستوى بلدية الشبلي.

كما أعلن الوزير على تمويل مشروع تزويد 7000 مسكن بالقطب الحضري بسيدي سرحان المتضمن انجاز انقاب مائية بالمقطع الأزرق.

وأمر الوزير بضرورة الإنتهاء من مشروع تزويد القطب الحضري الصفصاف خلال 60 يوما لفائدة أكثر من17 ألف سكن.

وإعادة تأهيل شبكة نقل المياه الصالحة للشرب لفائدة مدينة بوفاريك على طول 07 كم.

من جهتها منح الوزير موافقته لإنجاز 13 بئر جديد تحسبا للصيف المقبل، معلنا عن مشاريع لتأمين التزوّد بالمياه الصالحة للشرب بالولاية.

واستفادت الولاية من المشروع الكبير لتحلية مياه البحر انطلاقا من بلدية دواودة بطاقة 100000م3 موجهة لعدة بلديات الولاية.

كما ستوضع هذه المحطة في المدى المتوسط بكاملها لفائدة ولاية البليدة بطاقة اجمالية تقدر بـ 250000 م3 لتوفير الاستقلالية التامة للولاية.

وكشف وزير الموارد المائية عن مشروع التسيير الإلكتروني لشبكة المياه الصالحة للشرب.

وأعلن الوزير عن مناقصة لإنجاز محطة كبرى لتصفية المياه بالمدينة الجديدة بوعينان.