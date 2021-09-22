وزير الموارد المائية يعزي في وفاة عبد القادر بن صالح

قدم وزير الموارد المائية كريم حسني تعازيه إلى عائلة المجاهد ورئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح.الذي وافته المنية صبيحة اليوم الأربعاء.

وجاء في تعزية الوزير:” غمرتني مشاعر الحزن و انتابني التأثر على إثر نبأ الفاجعة الأليمة، و التي ألمّت بنا جميعا، وفاة رئيس الدولة السابق، عبد القادر بن صالح رحمه الله، و انتقاله للرفيق الأعلى”.مضيفا: “هذا الرجل الذي أفنى حياتها كلها خدمة لوطننا الحبيب، فتقلد عدة مناصب عليا، ساهم بها في خدمة البلاد”.”و لم يدر ظهره يوما لهذا الوطن، خاصة خلال مرحلة توليه رئاسة الدولة،على إثر المرحلة الصعبة التي عرفتها بلادنا الجزائر، فيوم احتاجته البلاد خدمها بكل تفاني و إخلاص. ولم يبخل عليها بأي شيء، هي ميزات الرجل الصادق المحب لوطنه، و اليوم نقول له نم قرير العين تركت بلادك في بر الأمان، و سنحافظ عليها بإذن الله.

وعليه قدم الوزير بإسمه وبإسم عمال وعاملات قطاع الموارد المائية والأمن المائي أن يتغمد روح الفقيد، و أن يجتبيه إلى جواره.وأن ينزل في قلوب عائلته و ذويه الصبر و الذكر الحسن.

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