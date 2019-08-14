وزير الموارد المائية يكشف الأسباب الحقيقة لإنقطاع المياه في أيام العيد

كشف سهرة اليوم وزير الموارد المائية على حمام أن السبب الرئيسي في إنقطاع المياه أيام العيد هو تقني ولن يتكرر.

وأضاف خلال نزوله ضيفا على التلفزيون العمومي أن سوء التسيير كذلك هو سبب في قطع الماء عن حنفيات الولايات الأربع

ويتعلق الأمر بكل من تيزي وزو وأيضا الأخضرية بالبويرة، إضافة إلى المسيلة ووكذا المدية.

كما أوضح الوزير أن كل التذابير والتعليمات وجهت من اجل السير الحسن والممتاز في التزود بالمياه خلال العيد

متأسفا أن خلل تقني وقع في محطة الضخ بالأخضرية بسبب إنقطاع في التيار الكهربائي،

كما ان الجزائرية للمياه قامت بفتح المضخات وإطلاق كل المياه للاخضرية أين نزلت تم تزويد المناطق السلفى وتعذر صعود المياه للمناطق العليا.

ومن اجل إصلاح العطب وتزويد الولايات بالمياه تم إتخاذ تذابير إستعجالية في إجتماع الوزير بالوالى بالنيابة.

وتم ربط الشبكة الرئيسية من أجل ربط الشبكة بالمناطق التي تعاني من إنعدام المياه في الحنفيات .

ووضع مخطط رئيسي للشبكة مبررا أن الشبكة طولها 600كلم تأخد وقت كبير في الوصول إلى القناة التي تمتد إلى 800كلم.

إضافة إلى تركيب مولدات كهربائية بالماطق الحساسةوخاصة في التوسعات الخضرية التي تعرف فيها ضغط كبير على الشبكة.

واشار علي حمام أنه تم تجنيد خلال العيد 40 بالمئة من العمال من اجل التحكم في السير الحسن لتوزيع المياه.