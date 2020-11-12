وزير الموارد المائية يلتقي مع الأمين العام للفدرالية الوطنية للمقاولين الشباب

إلتقى وزير الموارد المائية براقي أرزقي اليوم الخميس، بالأمين العام للفدرالية الوطنية للمقاولين الشباب، بالإضافة إلى أعضاء من هذه الفدرالية.

وحسب بيان الوزارة، فقد تباحث الطرفان أبرز التحديات التي تواجه المقاولين الشباب في قطاع الموارد المائية، و كذا الصعوبات و العراقيل التي تواجههم.

ومن جهته تعهد الوزير، بالعمل بالتنسيق مع الفدرالية الوطنية للمقاولين الشباب، مسدياً في هذا الشأن تعليمات لمختلف المصالح التابعة لقطاع الموارد المائية عبر الولايات،

بضرورة العمل على إعطاء الفرصة للمؤسسات و المقاولات الناشئة، كما ستبرمج مستقبلا، لقاءات لمتابعة مدى تطبيق هذه التعليمات التي أسداها السيد الوزير.