وزير الموارد المائية يوفد لجنة إلى البليدة للوقوف عند سبب التذبذب المستمر في التزويد بالمياه

قرر وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، اليوم الأربعاء، إيفاد لجنة وزارة لولاية البليدة للوقوف عند سبب التذبذبات المستمرة في التزويد بالمياه الصالحة للشرب.

وحسب بيان الوزارة على صفحتها الرسمية في “الفايسبوك”، فإن قرار الوزير جاء بعد تسجيل عدة اضطرابات في عملية توزيع المياه الصالحة للشرب في بعض بلديات ولاية البليدة.

وستعمل اللجنة الوزارية على دراسة أسباب هذه التذبذبات وإيجاد الحلول اللازمة للحد النهائي من هذه الاضطرابات والعمل على تحسين عملية التموين بهذه المادة الحيوية في أقرب الآجال.

وستحل هذه اللجنة يوم غد الخميس على ولاية البليدة برئاسة الأمين العام للوزارة، للوقوف عند وضعية الخدمة العمومية للمياه بالولاية .