وزير الموارد المائية: 44 بالمائة نسبة إمتلاء السدود.. رفع حجم المياه خلال الصيف

كشف وزير الموارد المائية والأمن المائي، كريم حسني، عن دراسة تجرى حاليا. حول إمكانية توسيع نشاط مؤسسة “سيال”. المتخصصة في تسيير المياه الشروب بالجزائر العاصمة و تيبازة. لتشمل ولايات أخرى مستقبلا.

وقال الوزير حسني في تصريح صحفي عقب إختتامه لزيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية البليدة. أن قطاعه قام بإعداد إستراتيجية تتعلق بضمان الماء الشروب للمواطن عبر مختلف ولايات الوطن خلال فصل الصيف. مشيرا إلى أنه وعلاوة على التدابير المتخذة مسبقا لضمان تزويد الساكنة بهذا المورد الأساسي. سيتم تدعيمها أكثر خلال الصيف من خلال رفع حجم المياه المسخرة.

وأكد في السياق تسجيل توازن بين مختلف الولايات بفضل إمتلاء السدود بنسبة 44 بالمائة. بالإضافة كذلك إلى نشاط 11 محطة تحلية مياه البحر على المستوى الوطني. ما سيضمن تحسنا في عملية التزويد بالمياه الصالحة للشرب مقارنة بالسنة الفارطة.

كما اشر وزير الموارد المائية إلى أن ولاية وهران جفت سدودها تقريبا بشكل كلي الصائفة الماضية. وتمكنت من تزويد سكانها بفضل سبع محطات تحلية مياه البحر.

وأشار في سياق ذي صلة، أن قطاعه يجري حاليا دراسة لتوسيع نشاط مؤسسة سيال الجزائرية التي تعد فرع لمؤسسة الجزائرية للمياه. والتي تضمن حاليا تسيير عملية توزيع المياه الشروب على مستوى الجزائر العاصمة وتيبازة. لتشمل مستقبلا ولايات أخرى بالجهة الغربية كالبليدة و عين الدفلى والمدية.

وأضاف وزير الموارد المائية، أن العجز الذي تسجله حاليا مؤسسة الجزائرية للمياه. في تسيير الماء الشروب على مستوى الولايات الموكلة لها هذه المهمة. يتعلق بالجانب الهيكلي. و بالخصوص بتسعيرة المياه التي لم تتغير منذ سنة 1985.

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