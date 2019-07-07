وزير الموارد يوافق على منح 1000 مليار سنتيم لولاية الاغواط

وافق وزير الموارد المائية علي حمام على منح غلاف مالي معتبر يقدر بأكثر من 1000 مليار سنتيم لولاية الأغواط.

من أجل تحسين الخدمة العمومية لقطاع الموارد المائية بالولاية، بعد أن إستمع لعرض شامل حول القطاع.

حيث سيكون هذا الغلاف شاملا لتحسين قدرات خزانات المياه الصالحة للشرب عبر عدة بلديات.

وتشمل العملية تسجيل مشروع يسمح بتحويل المياه من المكان المسمى ضاية اللوح إلى التجمع السكاني بوزبير ببلدية حاسي الرمل.

إضافة إلى تسجيل دراسة عملية تحويل المياه من منطقة ضاية اللوح أيضا إلى بلدية حاسي الدلاعة التي تعاني ندرة فادحة في التزود بالمياه الشروب.

كما ستكون عملية تحويل المياه من المشروع الضخم سد سكلافة بوادي مزي إلى بلديات الولاية الأكثر تملفا ضمن هذا الغلاف.

كما ستسجل أيضا عملية لإعادة تأهيل شبكتي صرف المياه المستعملة ومياه الأمطار بمدينة الاغواط.

و سيستكمل مشروع حماية المدينة من فيضانات وادي مزي ووادي مساعد المحيطان بها.