وزير النفط العماني.. اتفاق “اوبك” يستهدف المخزونات لا الأسعار

قال وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي اليوم الأحد إن اتفاق “اوبك” يستهدف معالجة فائض المخزونات وليس مستويات الاسعار.

وكان الوزير يتحدث للصحفيين على هامش اجتماع للجنة الوزارية المشتركة التي تشرف على تطبيق الاتفاق العالمي.

وقال إن اجتماع اليوم الأحد لن يناقش استراتيجية خروج من تخفيضات المعروض.

وأضاف الرمحي أن مستوى سعر النفط الحالي صحي للاستثمار في صناعة النفط وللاقتصاد العالمي .

قائلا إن هناك مبعث قلق من نقص الاستثمار في القطاع.

ويقل سعر خام برنت حاليا عن 70 دولارا للبرميل بقليل.