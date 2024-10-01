وزير النفط النيجري: الجزائر “فخر إفريقيا” وبوصلة لتطوير البنى التحتية الطاقوية بإفريقيا

أكد وزير النفط لجمهورية النيجر صحابي عومارو، أنه يزور الجزائر لطلب دعمها في إقامة مشاريع طاقوية أساسية ببلاده.

وأوضح الوزير النيجري في تصريح للصحافة على هامش زيارته لمصفاة أرزيو رفقة الأمين العام لوزارة الطاقة عبد الكريم عويسي. ووالي وهران سعيد سعيود والسلطات المحلية. أن هذه المشاريع تشمل إنجاز مصفاة ومركب بتروكيميائي. مضيفا “أننا نُعوّل على دعم الجزائر هذا البلد الشقيق. لتجسيد هذين المشروعين اللذين يكتسيان أهمية كبيرة لتطوير قطاع الطاقة في النيجر.

وأضاف صحابي عومارو، أن مشروع المصفاة يوجد في طور النضج، وأن النيجر يرغب في الإستفادة من مرافقة الجزائر في مرحلتي الإنجاز والتركيب.

كما وصف وزير النفط النيجري الجزائر بأنها “فخر إفريقيا”. مؤكدا أنها يمكن أن تكون بوصلة لتطوير البنى التحتية الطاقوية في البلدان الإفريقية.

من جهته، أكد الأمين العام لوزارة الطاقة أن مجمع سوناطراك مستعد لمرافقة النيجر في تطوير نشاطات التكرير والبتروكيمياء. مضيفا أن سوناطراك مستعد أيضا لدراسة أي إقتراح إستثمار في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى حيث يتواجد المجمع.

وكان وزير النفط النيجري قد إستهل زيارته إلى وهران بالتوجه إلى مقر نشاط التمييع والفصل حيث حضر عرضا حول المنطقة الصناعية لأرزيو ومختلف الوحدات التابعة لمجمع سوناطراك. قبل أن يزور الشركة الجزائرية العمانية للأسمدة ومصفاة أرزيو المتواجدة بنفس المنطقة الصناعية وكذا أكاديمية سوناطراك للتسيير.