وزير النفط والثروة المعدنية السوري في زيارة عمل الى الجزائر

يقوم وزير النفط والثروة المعدنية بالجمهورية العربية السورية. فراس حسن قدور، بزيارة عمل إلى الجزائر ابتداء من غد الأربعاء إلى غاية يوم الجمعة 28 أفريل. بدعوة من وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب،

وتندرج هذه الزيارة في إطار بحث سبل التعـاون الممكنة بين البلدين في مجالات البحث والاستكشـاف عن المحروقــات. وفي مجال الغـاز والمناجم والمنتجات النفطية، وكذا في مجال انتاج، نقل وتوزيع الكهرباء.

كما تُعبر هذه الزيارة عن رغبة الطرفين في فتح آفــاق جديدة لتطوير العلاقـات بين البلدين في مجال الطاقة والمناجم.

وسيكون وزير النفط والثروة المعدنية السوري مرفوقا، خلال هذه الزيارة، بممثلين عن وزارة النفط. والثروة المعدنية وشركة الكهرباء السورية.