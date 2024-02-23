وزير النفط والغاز الليبي: قمة الغاز بالجزائر تكتسي أهمية بالغة

قال وزير النفط والغاز الليبي المهندس محمد عون، أن القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، التي ستحتضنها الجزائر نهاية الأسبوع القادم. تكتسي أهمية بالغة في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات. خاصة و أن الغاز سيكون وقود التحول من طاقات الوقود الأحفوري إلى الطاقات البديلة و المتجددة.

و أشار الوزير الليبي، إلى أن الدول المصدرة للغاز لديها مخزون ربما يفوق 70 بالمائة من احتياط الغاز في العالم. ما يعطي لهذا المنتدى الذي ينعقد كل سنتين أهمية بالغة. لكون دوله تساهم في تزويد مختلف مناطق العالم بالوقود الغازي سواء السائل منه أو الطبيعي.

وأضاف الوزير الليبي، أن الجزائر وليبيا من ضمن دول القارة الإفريقية التي تصدر كميات كبيرة من الغاز إلى العالم. مثمنا مساهمة دول المنتدى في التخفيف من أزمة نقص الوقود في أوروبا.و التي تكتسي أهمية خاصة في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة.

كما شدّد على على مراعاة ظروف كل دولة على حدى. خاصة الدول الأفريقية التي تتوفر على ثروات طائلة. مضيفا أن الدول الإفريقية لم تستفد من هذه الثروات و حان الوقت الآن لتستفيد منها.

كما دعا المسؤول الليبي إلى ضرورة أن تتوحد الدول الإفريقية في ما يتعلق بشبكات الغاز و الكهرباء و المياه و الطرقات و السكك الحديدية بما يضمن مصالحها، و حتى مصالح الدول الأخرى.

و في نفس السياق، جدد وزير النفط و الغاز الليبي الدعوة إلى أن تتوحد المنظمات المهمة في القارة الإفريقية مثل الاتحاد الإفريقي و منظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط. للعمل وفق ما يخدم مصالح دولها. مشيرا إلى أن هناك أكثر من 600 مليون إفريقي غير مربوط بالكهرباء.