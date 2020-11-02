وزير النقل: أزيد من 9 مليار دينار خسائر الخزينة العمومية بسبب حجز الحاويات لمدة تفوق السنة

كشف وزير النقل لزهر هاني، أن فوضى النقل البحري كلفت الخزينة العمومية خلال سنة 2019 أزيد من 9 ملايير دينار.

وأضاف الوزير، أن الفاتورة بلغت أزيد من 9 ملايير دينار بسبب حجز الحاويات بالموانئ لمدة تفوق السنة.

وقال لزهر، أن هذا الأمر غير مقبول لأنها فاتورة ثقيلة جدا تستوجب معها في المنظمة ككل.

وأشار الوزير إلى أنه “سيعمل على تقديم مقترح للحكومة للعمل على تقليص هذه المدة، وبالتالي تقليص فاتورة الأموال الضخمة، وهي بالعملة الصعبة، التي تصرف سنويا في هذا المجال”.

كما نبه الوزير إلى أنه سيتم تسليط عقوبات لردع المخالفين للنظام المعمول به للتخفيف من فاتورة الحجز.