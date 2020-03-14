وزير النقل: إرجاع الجزائريين المتواجدين بالخارج عبر الرحلات البحرية

كشف وزير النقل والاشغال العمومية، فاروق شيالي، اليوم السبت، عن إرجاع الجزائريين المتواجدين بالخارج، عبر الرحلات البحرية.

وفي الندوة الصحفية التي نشطها، اليوم السبت، حول الاجراءات المتخذة بخصوص فيروس كورونا، قال إنه تم تعليق الرحلات الجوية مع اسبانيا وايطاليا وتخفيضها نحو فرنسا.

وأضاف الوزير أن الشيء نفسه بالنسبة للرحلات البحرية، حيث تعمل وزارة النقل مع النقل البحري، لإرجاع الجزائريين المتواجدين بالخارج.

وأوضح الوزير أن إرجاع الجزائريين عبر الرحلات البحرية، سيستمر الى غاية الفاتح من أفريل.