عاجل

وزير النقل: إرجاع الجزائريين المتواجدين بالخارج عبر الرحلات البحرية

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
وزير النقل: إرجاع الجزائريين المتواجدين بالخارج عبر الرحلات البحرية
بقلم نسرين محفوف

كشف وزير النقل والاشغال العمومية، فاروق شيالي، اليوم السبت، عن إرجاع الجزائريين المتواجدين بالخارج، عبر الرحلات البحرية.

وفي الندوة الصحفية التي نشطها، اليوم السبت، حول الاجراءات المتخذة بخصوص فيروس كورونا، قال إنه تم تعليق الرحلات الجوية مع اسبانيا وايطاليا وتخفيضها نحو فرنسا.

وأضاف الوزير أن الشيء نفسه بالنسبة للرحلات البحرية، حيث تعمل وزارة النقل مع النقل البحري، لإرجاع الجزائريين المتواجدين بالخارج.

وأوضح الوزير أن إرجاع الجزائريين عبر الرحلات البحرية، سيستمر الى غاية الفاتح من أفريل.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=789492

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com