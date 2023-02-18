الوطني وزير النقل : إستغلال عربة لصيانة أخرى..أمر لازم نديرولو حد بقلم قناة النهار نشر في 18 فيفري 2023 - 12:41 وزير النقل شارك غرِّد أرسل 259 0 وزير النقل : إستغلال عربة لصيانة أخرى..أمر لازم نديرولو حد إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/SLSTJ اقرأ أيضا مشروع إعلان الجزائر: دعم ثابت للقضية الفلسطينية الوطني 30 جانفي الجزائر تعزي عائلات ضحايا الحادث المروري الخطير بالتشاد الوطني 29 جانفي آخر حصيلة لتدخلات فرق الإنقاذ الجزائرية بسوريا وتركيا الوطني 12 فيفري معهد ستراتفور: إستقرار الجزائر يدفع نحو التركيز على السياسة الخارجية الوطني 08 فيفري إنطلاق محاكمة صاحب مجمع بلانكي الوطني 07 فيفري بالفيديو.. فريق الإنقاذ الجزائري بتركيا يتمكن من إخراج كلب صغير من تحت الردوم الوطني 08 فيفري نظام جديد لمنح السكنات الوظيفية في قطاع التربية إبتداءً من اليوم الوطني 01 فيفري هذا ما قاله لافروف حول إنضمام الجزائر إلى بريكس الوطني 02 فيفري ربيقة: مراجعة مسائل المجاهدين وأبناء الشهداء بالتنسيق مع المنظمات الممثلة لهم الوطني 12 فيفري سلسلة سامسونج Galaxy S23 الجديدة تضمن تجربة متميزة اليوم وما بعده الوطني 03 فيفري