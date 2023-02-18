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الوطني

وزير النقل : إستغلال عربة لصيانة أخرى..أمر لازم نديرولو حد

بقلم قناة النهار
وزير النقل : إستغلال عربة لصيانة أخرى..أمر لازم نديرولو حد
وزير النقل
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وزير النقل : إستغلال عربة لصيانة أخرى..أمر لازم نديرولو حد

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