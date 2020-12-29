وزير النقل: إطلاق أول حاضنة للمؤسسات الناشئة “نقل تاك”

كشف وزير النقل لزهر هاني، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق أول حاضنة للمؤسسات الناشئة “نقل تاك” التابعة لوزارة النقل.

وقال الوزير على هامش تدشين الحاضنة، أنها أول حاضنة في الجزائر تم إطلاقها اليوم وتأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية.

وأضاف الوزير، أن الحكومة تسعى لرقمنة الإدارة تماشيا مع مخطط الحكومة ووزارة النقل.

وقال الوزير، أن الحاضنة ستساهم في تحريك عجلة النمو وخلق ديناميكية تنعكس على حياة الافراد إجتماعيا واقتصاديا.

وشدد ذات المسؤول، على أن قطاع النقل أصبح في حاجة ماسة إلى حلول وابتكارات مقتصدة للوقت.

وقال لزهر هاني، أن وزارة النقل تولي أهمية قصوى باستخدام التقنيات الحديثة في القطاع

واضاف الوزير، أن الجزائر لجأت إلى خيار إستيراد التقنيات من الخارج وهو ما أثقل الخزينة خاصة الصيانة بالعملة الصعبة

وأكد لزهر هاني، أنه تم وضع إطار عملي لتحفيز وتشجيع قطاع النقل للاستفادة من الكفاءات المحلية للسماح للتحول الرقمي الحقيقي للقطاع.

وقال أن الحاضنة التي تم إطلاقها موجهة للمؤسسات الناشة في مجال النقل للتعاون مع وزارة البريد والشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة

وكشف أن الحاضنة تعد مخبرا للافكار والمشاريع المبتكرة للمؤسسات المختصة للنقل والشركات القطاعية.

كما أن الحاضنة جاءت للإسهام وإثراء مناخ اعمال المؤسسات والتعاون بين المؤسسات لابتكار مشاريع ابتكارية على الصعيد الإجتماعي والإقتصادي.