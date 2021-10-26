وزير النقل: إعادة تنظيم رؤوس أموال الشركات العمومية قريبا

قال وزير النقل عيسى بكاي، أن الوزارة تعتزم القيام بعملية إعادة تنظيم رؤوس أموال الشركات التجارية العمومية الموضوعة تحت وصايتها.

وأوضح الوزير في عرض قدمه أمام لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني. أن الوزارة ستقوم بعدة عمليات لإعادة تنظيم رؤوس الأموال التجارية الموضوعة تحت وصايتها. مع منح الأولوية للمجمع الجزائري للنقل البحري “غاتما” ولفروعها خاصة شركتي “كنان شمال” و”كنان ماد”.

وأضاف الوزير، أن القطاع يعمل على تحفيز الرأسمال الخاص وتطوير الشراكة العمومية والخاصة. سواء في ميدان منح الإمتياز لإستغلال أنظمة النقل أو في ميدان المناولة. إضافة إلى منح الإمتياز على الفضاءات الموجهة لنشاطات النزهة. مشيرا إلى أن دائرته الوزارية تلقت عددا معتبرا من الطلبات للإستثمار في مجال النقل الجوي للمسافرين والبضائع، ومجال النقل البحري الحضري والنزهة البحرية.

الخطوط الجوية الجزائرية ستعزز حصتها في السوق على المدى المتوسط

من جهته كشف وزير النقل عيسى بكاي، أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية ستعزز من حصتها في السوق، على المدى المتوسط. مضيفا أن النمو المتوقع لحركية النقل على مدى السنوات القليلة المقبلة سيؤدي لتعزيز حصص شركة الخطوط الجوية الجزائرية في السوق على المدى المتوسط، وضمان مكانتها كشركة جهوية إفريقية كبيرة.

وأشار بكاي إلى أهمية مشروع الشركة المختلطة في مجال صيانة الطيران، من خلال قاعدة صيانة الطائرات التابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية.

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