وزير النقل: إنجاز 2000 كم من خطوط السكك الحديدية

كشف وزير النقل، محمد لحبيب زهانة، اليوم الخميس، أنه يجري حاليا إنجاز أكثر من 2000 كم من خطوط السكك الحديدية، من إجمالي 6500 كم مبرمجة.

وقال الوزير، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على الاسئلة الشفوية، أن 24 مشروعا في مجال السكك الحديدة دخل حيز الخدمة. مع وجود 44 مشروعا قيد الانجاز، يضاف إليها تنفيذ برامج لإزالة الممرات المستوية وانجاز أسوار لحماية نطاق السكة.

وأضاف الوزير، أن قطاع النقل يعمل على التنسيق مع الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة انجاز الاستثمارات في السكك الحديدية “انسريف” التابعة لوزارة الاشغال العمومية من أجل كهربة خطوط السكك الحديدية.

وحول رقمنة قطاع النقل البحري والجوي، أشار الوزير إلى جملة من التدابير في هذا الصدد اتخذتها كل من شركة الخطوط الجوية الجزائرية والمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين.

حيث عملت كلتا الشركتين على ادخال النظام الآلي لمعالجة البيانات بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية وسرعة تنظيم اجراءات التسيير.

وأضاف الوزير، أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اتخذت تدابير لرقمنة جميع عمليات الحجز والمبيعات. واطلاق موقع الكتروني جديد يضم جميع المعلومات الأساسية حول شبكة الشركة والأسعار والعروض الترويجية.

كما يتيح الموقع كذلك إمكانية الحجز وشراء التذاكر والوصول لخدمات اخرى دون عناء التنقل. فضلا عن تطوير تطبيق خاص بالشركة يمكن تحميله على الهاتف النقال.

وبخصوص التدابير المتخذة من طرف المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين في مجال الرقمنة، فقد قامت بتنصيب لجنة على مستوى المؤسسة لترميز اجراءات الإدارة الآلية. وتطوير واجهة داخلية تتيح نقل المعلومات المطبقة في مختلف الانظمة الاعلامية التي تدير المؤسسة من طرف مهندسيها وتطوير منصة رقمية لحجز التذاكر.

تطوير القطب السياحي بتيكجدة.. إنجاز مصاعد هوائية جديدة

وحول امكانية تهيئة المصعد الهوائي الذي ينقل الى غاية المركز الوطني للتحضير الرياضي للنخبة بتكجدة، لفت الوزير إلى أن هذا المشروع تابع لقطاع الشباب والرياضة.

موضحا أن مسؤولي المركز قاموا بطلب تقديم عروض لإعادة تأهيل المصاعد القديمة لمسؤولي مؤسسة مترو الجزائر التي اصبحت مؤخرا تحت اشراف وزارة الاشغال العمومية والمنشآت القاعدية.

وكشف الوزير، أنه “وبعد معاينة التجهيزات المتبقية من هذه المصاعد ونظرا للحالة المزرية لهذه المنشأة القديمة وعدم جدوى اعادة تأهيلها، قدمت مؤسسة مترو الجزائر اقتراحات لتطوير القطب السياحي بتيكجدة من خلال العمل على انجاز عبر مراحل، مصاعد هوائية جديدة تربط هذه المصاعد بمختلف المرافق المكيفة للأنشطة السياحية والرياضية مع الحفاظ على طبيعة الحظيرة الوطنية المحمية.

وفي هذا الصدد، تمت اعادة هيكلة وتقييم العملية الخاصة بالدراسات بحيث قامت مصالح مؤسسة مترو الجزائر بالتحضير لدفاتر الاعباء وسيتم لاحقا الشروع في الدراسات.