وزير النقل: إنشاء شركة متخصصة في صيانة وإصلاح الطائرات

قال وزير النقل عيسى بكاي، أنه يجري تنفيذ برنامج إصلاحات داخلية لوضعية الخطوط الجوية الجزائرية. يتضمن إنشاء فروع متخصصة لتمكينها من رفع مستوى التسيير بها وتحسين تنافسيتها.

وأضاف الوزير في تصريحات صحفية على هامش مراسم توقيع إتفاقية بين الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ومؤسسة النقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر، أنه سيتم إنشاء شركة متخصصة في صيانة وإصلاح الطائرات. مشيرا إلى الإمكانيات الضخمة التي تزخر بها الجوية الجزائرية على مستوى ورشة الصيانة بالدار البيضاء. مؤكدا أن هذه الشركة ستكون موجهة لتغطية الطلبات على المستوى الإقليمي والإفريقي.

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