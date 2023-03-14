وزير النقل: إنشاء نظام لحجز تذاكر النقل البحري إلكترونيا

كشف وزير النقل كمال بلجود، أن قطاع النقل في تحول مستمر ويسجل تطورا معتبرا بصفة منتظمة. حيث تسهر المصالح المختلفة لوزارة النقل على تطوير استعمال التطبيقات المتعلقة بالرقمنة. ورقمنه التفاعلات بين الجهات الفاعلة في النقل والإدارة.

وأضاف وزير النقل، خلال استماعه بالمجلس الشعبي الوطني، أنه تم استحداث بوابة إلكترونية للخدمة العمومية في جويلية 2022، تحتوي هذه البوابة على 56 خدمة. حيث ستدخل حيز الخدمة قبل نهاية السنة الجارية. كما تم انطلاق عملية إنشاء قاعدة بيانات مركزية للسجل الوطني للناقلين تشمل معلومات الناقلين العمومين، المركبات، الخطوط، المواقف. حيث سيتم الانتهاء من تطوير المشروع مع نهاية السداسي الأول من عام 2023.

أما فيما يخص الدفع الإلكتروني للنقل البحري، فتم إنشاء نظام إدارة التذاكر الإكترونية للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين. يسمح للمواطنين من حجز تذاكرهم عن بعد دون تدخل العنصر البشري في العملية. وسيتم إستلام المشروع مع نهاية السداسي الأول للعام الجاري 2023. بالإضافة كذلك إلى السهر على سيرورة المنصة الرقمية لتبادل البيانات ( APCS) وحث مديرية الجمارك للعمل بها بالموازاة مع نظام المعلومات الخاص بهم.

أما فيما يخص النقل البري، وكجزء من الرقمنة والدفع الإلكتروني، كشف وزير النقل، أنه يجري تعميم العمل بتطبيقات الدفع الالكتروني على مستوى مؤسسات النقل الحضري. وسيعطي هذا التطبيق إمكانية شراء ومصادقة التذكرة بالإضافة إلى المراقبة الفورية لمواقع الحافلات. حيث أن التطبيق دخل حيز الخدمة في 14 ولاية حاليا.

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