وزير النقل: التوجه إلى النقل الجماعي للتقليل من الازدحام المروري
أكد وزير النقل عيسى بكاي اليوم الخميس، أن التوجه الى النقل الجماعي يعتبر حلا للتقليل من الازدحام المروري.
وفي هذا السياق، قال بكاي خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، “ليس لنا حل في تقليل الازدحام المروري إلا عبر التوجه الى النقل الجماعي على غرار الترامواي”.
كما أضاف الوزير بهذا الخصوص:” أعلم أن الولايات الكبرى تعاني من ازدحام مروري خانق، والحل على غرار ولاية ورقلة العمل على التوجه الى النقل الجماعي بدل النقل الفردي”.
بالمقابل أوضح الوزير، أن هناك 24 محطة مبرمجة لميترو الأنفاق، انطلاقا من ساحة الشهداء، باب الواد، شوفالي، دالي براهيم. للتقليل من الازدحام المروري بالعاصمة.
الى جانب ذلك، أضاف بكاي أن شركة طاحكوت التي كانت مخصصة للنقل الجماعي، خُصص منها أكثر من 2000 حافلة للنقل الجامعي، والأخرى هي قيد الدراسة لتحديد مكان وضعها.
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تنصيب عدد من المكلفين بالدراسات والتلخيص والمفتشين المركزيين بوزارة النقل
تنصيب عدد من المكلفين بالدراسات والتلخيص والمفتشين المركزيين بوزارة النقل
كما أشرف وزير النقل عيسى بكاي، اليوم الإثنين، وبحضور إطارات من الوزارة، على تنصيب عدد من المكلفين بالدراسات
و التلخيص و المفتشين المركزيين و المدراء المركزيين على مستوى الوزارة.
وحسب ما أفاد به بيان الوزارة، فقد ثمن بكاي هذه الخطوة، معتبرا إياها إضافة نوعية لهياكل الوزارة خاصة بما يتميز به هؤلاء الإطارات
من كفاءات و خبرة طويلة في قطاع النقل.
وخلال عملية التنصيب، ذكر الوزير، بخارطة الطريق ومخطط العمل المسطر في إطار الإستراتيجية المنتهجة من طرف الوزارة
سعيا لضمان تنفيذ الإلتزامات التي تضمنها البرنامج القطاعي للحكومة.
وفي هذا الشأن، وجه الوزير تعليمات صارمة للإطارات بضرورة التكفل بجميع الملفات و معالجتها في أسرع الآجال بما يضمن خدمة عمومية
في مستوى تطلعات المواطنين و الإستجابة لمتطلباتهم و إنشغالاتهم.
وفي الأخير، دعا الوزير كافة الإطارات إلى بذل كل المجهودات والعمل بالتنسيق قصد تحقيق الأهداف المرجوة.