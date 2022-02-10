وزير النقل: التوجه إلى النقل الجماعي للتقليل من الازدحام المروري

أكد وزير النقل عيسى بكاي اليوم الخميس، أن التوجه الى النقل الجماعي يعتبر حلا للتقليل من الازدحام المروري.

وفي هذا السياق، قال بكاي خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، “ليس لنا حل في تقليل الازدحام المروري إلا عبر التوجه الى النقل الجماعي على غرار الترامواي”.

كما أضاف الوزير بهذا الخصوص:” أعلم أن الولايات الكبرى تعاني من ازدحام مروري خانق، والحل على غرار ولاية ورقلة العمل على التوجه الى النقل الجماعي بدل النقل الفردي”.

بالمقابل أوضح الوزير، أن هناك 24 محطة مبرمجة لميترو الأنفاق، انطلاقا من ساحة الشهداء، باب الواد، شوفالي، دالي براهيم. للتقليل من الازدحام المروري بالعاصمة.

الى جانب ذلك، أضاف بكاي أن شركة طاحكوت التي كانت مخصصة للنقل الجماعي، خُصص منها أكثر من 2000 حافلة للنقل الجامعي، والأخرى هي قيد الدراسة لتحديد مكان وضعها.

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