وزير النقل الجديد يقف على وضعية القطاع بكل الولايات

ترأس وزير النقل منجي عبد الله، اليوم الأحد، إجتماعا عبر تقنية التحاضر عن بعد مع مدراء النقل الولائيين عبر التراب الوطني.

وحسب بيان للوزارة، خصص هذا الاجتماع، للوقوف على وضعية القطاع في مختلف ولايات الجمهورية.

كما خصص الاجتماع، للتنسيق مع السلطات المحلية، لاسيما ما تعلق بالمشاريع الهيكلية و أداء المؤسسات القطاعية.

وكذا التكفل بإنشغالات المتعاملين والمواطنين والشركاء الإجتماعيين وكذا مستوى أداء المصالح الخارجية للوزارة.

وكما وجه الوزير، في كلمة له بهذه المناسبة، تعليمات صارمة تمحورت في النقاط التالية:

ضرورة التنسيق المتواصل والتعاون مع الولاة في مختلف الملفات القطاعية ضمن آلية المجلس التنفيذي للولاية.

والتكثيف من العمل والمتابعة الميدانية، والعمل بتكامل مع مصالح الإدارة المركزية.

وكذا فتح قنوات الحوار مع الشريك الاجتماعي ومختلف الجمعيات والهيئات القطاعية. والإستقبال والتكفل بإنشغالات المواطنين ومشاكلهم.

كما دعا للوقوف على مختلف المشاريع القطاعية قيد الإنجاز وتلك المتوقفة وبحث سبل إعادة بعثها. والإعتماد على الرقمنة في تذليل مختلف الإجراءات الإدارية و تسهيل طلبات المواطنين.

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