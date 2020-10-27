وزير النقل: الحديث بالوعود قد ولى ويجب التطبيق ميدانيا

قال وزير النقل، لزهر هاني، أن “الحديث بالوعود قد ولى ويجب التطبيق ميدانيا”.

وصرح وزير النقل، في تصريح من خنشلة، أن “تعديل الدستور سيكرس القطيعة مع الممارسات السابقة”.

مشيرا في السياق ذاته أن “الدستور الجديد يكرس الحقوق والمساوات بين المواطنين جميعا”.

كما أوضح الوزير ان مشروع التعديل الدستوري المعروض للاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل يهدف إلى “تكريس الديمقراطية الحقيقة في الجزائر”.

وقال لهاني أن “هذه الوثيقة تستجيب لتطلعات الشعب في ممارسة الديمقراطية الحقيقية كما تعد وفاء لالتزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بشأن مباشرة سلسلة من الإصلاحات

خلال السنة الأولى من صعوده إلى سدة الحكم”.

ووصف الوزير مشروع تعديل الدستور بالعظيم” الذي يستهدف بناء جزائر جديدة من خلال برنامج عمل يستجيب لمطالب الحراك المبارك”.