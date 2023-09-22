وزير النقل: الخط الجوي “الجزائر- أديس أبابا” هو تجسيد لإلتزامات رئيس الجمهورية

أعلن وزير النقل يوسف شرفة، أن فتح الخط الجوي الرابط بين الجزائر والعاصمة الإثيوبية هو تجسيد لإحدى الإلتزامات الرئيسية لقائدي البلدين. رئيس الجمهورية ونظيرته الإثيوبية ساهلي ورك زودي.

وقال الوزير في كلمته بمناسبة إنطلاق أول رحلة للخطوط الجوية الجزائرية باتجاه أديس أبابا إنطلاقا من مطار هواري بومدين الدولي اليوم الجمعة بأديس أبابا. أن زيارة رئيسة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية إلى الجزائر شهر جويلية 2022. تضمنت الإلتزام بفتح خط جوي مباشر بين العاصمتين سيساهم في إعطاء ديناميكية جديدة لعلاقات التعاون الثنائي.

واعتبر شرفة، أن هذه الخطوة التاريخية تأتي تجسيدا للمساعي الرامية إلى تعزيز علاقات الصداقة والتعاون التي توجد بين الجزائر وإثيوبيا. وكذا عمق الروابط التاريخية بين البلدين. مؤكدا أنها ستفتح آفاقا جديدة في مختلف المجالات لاسيما الإقتصادية والتجارية وضمان تنقل الأشخاص والبضائع بكل أريحية.

ومن جهته، قال المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية ياسين بن سليمان. أن خط “الجزائر- أديس أبابا” المباشر هو الوجهة الدولية الـ46 للشبكة الخارجية للشركة الجزائرية والوجهة الإفريقية التاسعة. في إطار المساعي إلى تعزيز دور مطار الجزائر الدولي كمعبر حيوي.

كما سيساهم هذا الخط الذي يربط بين شمال إفريقيا وإثيوبيا في حركية المسافرين والعائلات والمستثمرين الجزائريين. الذين أصبح بإمكانهم التنقل بكل أريحية وبين الراغبين في استعمال مطاري الجزائر وأديس أبابا للسفر إلى وجهاتهم المختلفة.

وقال المدير العام للخطوط الجوية الإثيوبية مسفين تاسو بيكل. إن شركته كانت تأمل دائما في أن تكون السباقة في ربط مطاري الجزائر وأديس أبابا. لكن الخطوط الجوية الجزائرية نجحت في تجسيد هذا الخط الجوي المباشر الذي سيكون له أهمية كبيرة في العلاقات بين البلدين. وترقية التجارة والسياحة والتواصل بين الشعبين.