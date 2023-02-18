قناة النهار “وزير النقل : ” العامل الجزائري يقدر يدير المعجزات بقلم قناة النهار نشر في 18 فيفري 2023 - 12:24 وزير النقل شارك غرِّد أرسل 89 0 “وزير النقل : ” العامل الجزائري يقدر يدير المعجزات إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/4WyKt اقرأ أيضا وزير التجارة يرد على نائب اتهمه بقلة إحترام النواب وإهانة الشعب.. "إسحب كلامك والعيب ليس فينا" قناة النهار 16 فيفري المنتخب الوطني المحلي يشد الرحال إلى وهران لمواجهة النيجر في المربع الذهبي قناة النهار 30 جانفي الأمطار والثلوج شبعت مخزون السقي الباطني لشعبة الحمضيات والأشجار المثمرة ببجاية قناة النهار 03 فيفري أطفال من ذوي الهمم يشاهدون تدريبات المنتخب الوطني المحلي بوهران قناة النهار 30 جانفي موتسيبي يكشف حول رفع المكافآت المالية قناة النهار 04 فيفري خنشلة : تفاقم مستمر لظاهرة غياب ثقافة الإطلاع على مكونات المنتوجات قبل اقتنائها قناة النهار 09 فيفري بعد حصولها على التأشيرة .. الطفلة "ميليسا" تغادر أرض الوطن لتلقي العلاج بالخارج قناة النهار 09 فيفري الهجـ مات المقرصنة على المواقع الإلكترونية.. هذه هي طرق تأمينها قناة النهار 14 فيفري المجموعة البرلمانية للأفلان تنظم يوما دراسيا لمناقشة مشروع قانون الإعلام قناة النهار 02 فيفري شاهد.. تميمة الشان "قبطان" يبادل جماهير ملعب نيلسون مانديلا التحيات قناة النهار 04 فيفري