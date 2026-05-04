وزير النقل العُماني يطلع على التجرية الجزائرية في مجال استغلال المترو

قام وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لسلطنة عمان، سعيد بن حمود المعولي، بزيارة إلى مؤسسة استغلال مترو الجزائر. وهذا بحضور إطارات من القطاع.

وكان وزير النقل العماني بن حمود المعولي مرفوقًا بوفد من إطارات قطاعه.

و شكّلت هذه الزيارة الميدانية فرصة للاطلاع على التجربة الجزائرية في مجال تسيير و استغلال التنقل الحضري عبر المترو. والوقوف على مختلف الجوانب التقنية و التنظيمية المعتمدة. بما يعزز تبادل التجارب و الخبرات بين الجانبين في هذا المجال الحيوي.

