وزير النقل: القضاء على النقطة السوداء ببئر مراد رايس و”لاكوت” قريبا

الوطني
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وزير النقل: القضاء على النقطة السوداء ببئر مراد رايس و”لاكوت” قريبا
بقلم نادية بن طاهر

كشف وزير النقل والأشغال العمومية، عن القيام بعدة مشاريع لفك الخناق عن العاصمة خاصة بمنطقة بئر مراد رايس ولاكوت ببئر خادم.

وأورد الوزير في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن هذه المشاريع، جاءت لتسهيل حركة المرور بين الدار البيضاء وبن عكنون وزالدة والطريق الوطني رقم 1.

مؤكدا إن هذا التقاطع الكبير، كان لابد له من مشروع كبير، والتي من بينها محطة المسافرين ببئر مراد ايس.

وأشار الوزير، إلى إن إنجاز هذه المحطة، يتطلب خلق طرق سريعة جديدة على مستوى هذه النقطة السوداء وسيدوم المشروع 24 شهرا.

وأكد ناصري، أنه وبالإنتهاء من إنجاز هذه المشاريع، سيعيش المسافر الجزائري بأريحية وينتهي كابوس النقطة السوداء في بئر مراد رايس ولاكوت.

ومن جهتها، أكدت وزيرة التكوين المهني، هيام بن فريحة، إن قطاعها فخور بأن هذه المشاريع ستكون من إنجاز شركات وأيادي جزائرية.

وأضافت الوزيرة، إن هذه المشاريع، ستسمح للمتكونين في شعبة الأشغال العمومية، لإثبات مهاراتهم وتأهيلهم.

مؤكدة إن هذه فرصة سانحة لهؤلاء الشباب، للقيام بمشاريع وخدمة بلدهم.


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