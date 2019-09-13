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وزير النقل: المبالغ المالية المخصصة لإنجاز مختلف المشاريع الهيكلية متوفرة

الوطني
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وزير النقل: المبالغ المالية المخصصة لإنجاز مختلف المشاريع الهيكلية متوفرة
بقلم أمينة داودي

قال وزير الأشغال العمومية والنقل مصطفى كورابة، أن المبالغ المالية المخصصة لإنجاز مختلف المشاريع الهيكلية متوفرة قصد دعم مؤسسات الإنجاز.

وأكد الوزير أمس أنه سيتم توفير مبالغ مالية هامة لدعم وتشجيع مؤسسات الإنجاز لا سيما تلك التي تسلم مشاريع ذات نوعية وتحترم الآجال المحددة.

وأضاف قائلا، سنساعد المؤسسات الناشطة في هذا النوع من المشاريع وبالخصوص تلك التي تنجز مشاريع ذات نوعية وفي الآجال المحددة.

ونفى الوزير، أن يكون للأزمة المالية الحالية أي تأثير على إنجاز مشاريع هيكلية للبلاد.

وأوضح كورابة،أن الأزمة الحالية لم تأثر  على إنجاز المشاريع إذ أن كافة المشاريع التي عايناها أنجزت بوتيرة جيدة ونوعية عالية.


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