وزير النقل: انطلاق فرز الموانئ حسب التخصص بداية من هذا الأسبوع

أكد وزير النقل السعيد سعيود، أن خدمات الموانئ تعرف تحسنا كبيرا، من شرقها إلى غربها.

وأشار سعيود، إلى أن 10 موانئ تؤدي خدمات مقبولة بنظام 24 /24 سا و 7/7 أيام المطبق 100 بالمائة في الموانئ.

وقال الوزير، إنه تم تقليص مدة انتظار السفن. والتي “أصبحت اليوم مقبولة والعمل متواصل لتزويد الموانئ بالعتاد المتطور الذي يسمح بشحن وتفريغ السفن بسرعة أكبر”. وكذا العمل على رقمنتها والتفاوض مع عديد المختصين في مجال تطوير واستغلالها.

وكشف سعيود أن انطلاقا من هذا الأسبوع ستنطلق عملية فرز أولية للموانئ. من أجل إعطاء قرار حول الموانئ التي يتم تخصيصها لنشاطات متعددة. والتي يتم تخصيصها الى تصدير واستيراد المواد.

وأشار وزير النقل إلى أنه تم إعطاء تعليمات الى مصالح الوزارة للعمل في هذا الملف وستكون هناك قرارات هامة سيتم وضعها أمام رئيس الجمهورية للنظر فيها.

