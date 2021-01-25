وزير النقل بالنيابة يعرض إنجازات القطاع خلال 2020

استمعت لجنة النقل والمواصلات بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين، إلى وزير الأشغال العمومية ووزير النقل بالنيابة فاروق شيعلي.

وحسب بيان للمجلس، فقد قدم الوزير، عرض حال حول مخطط سير العاصمة ووضعية قطاع النقل والآفاق المستقبلية.

وقدم الوزير، حوصلة عن إنجازات قطاع النقل خلال السنة 2020.

وجاء في عرضه بخصوص النقل البري، أنه تم إنشاء شركة فرعية لمؤسسة مترو الجزائر العاصمة لتحل محل شركة “RATP الجزائر”.

وكذا مواصلة انجاز مشروع توسعة شبكة ميترو الجزائر العاصمة في شطره الرابط بين عين النعجة، براقي والحراش والمطار.

ومواصلة انجاز الخط الأول للترامواي في ولاية مستغانم.

وكذا متابعة أشغال التوسعة في قسنطينة، مع الاستمرار في انجاز المصعد الهوائي في تيزي وزو.

كما تم استلام محطتين بريتين للمسافرين في كل من غرداية وإليزي، وهذا بمقابل تواصل عملية انجاز محطات أخرى في عدة ولايات.

وفي المجالين الجوي والبحري، أشار شيعلي إلى مواصلة انجاز كل من مشروع تطوير تسيير المجال الجوي والمحطة الجديدة لمطار وهران.

بالإضافة إلى استلام ومواصلة انشاء عدة أبراج مراقبة.

وكذا تطوير وتحديث النقل البحري بتعزيز أسطول الشركة الوطنية لنقل المسافرين بباخرة “باجي مختار 3” والتي تسع 1800 مسافرا و600 مركبة.