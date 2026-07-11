وزير النقل: تجديد وتوسيع أسطول مجمع الخطوط الجوية الجزائرية

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، بمناسبة إشرافه على استلام طائرتين جديدتين لتعزيز أسطول مجمع الخطوط الجوية الجزائرية، أن هذه العملية تندرج ضمن برنامج طموح لتجديد وتوسيع أسطول المجمع، بما يسمح برفع قدراته التشغيلية وتعزيز تنافسيته.

وفي كلمة له بالمناسبة، قال السعيد سعيود، أن حدث اليوم، يشكل محطة جديدة في مسار تطوير وعصرنة قطاع النقل الجوي ببلادنا. من خلال استقبال طائرتين جديدتين لتعزيز أسطول مجمع الخطوط الجوية الجزائرية. ويتعلق الأمر بطائرة بوينغ 737 ماكس 8 وطائرة 72-600 ATR. في تجسيد عملي لحرص الدولة على بناء منظومة نقل جوي حديثة آمنة وفعالة. تستجيب للمعايير الدولية وتواكب التطورات التي يشهدها هذا القطاع الحيوي.

وأضاف الوزير، أن هذه المناسبة تكتسي دلالة خاصة باعتبارها تأتي عقب الاحتفال بالذكرى المجيدة لعيد الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية المصادفة للخامس من جويلية. وهي محطة تاريخية نستحضر فيها بكل إجلال وإكبار تضحيات شهدائنا الأبرار. الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، ومكنوا الجزائر من استعادة حريتها وسيادتها.

وتابع سعيود، إن استحضار هذه الذكرى الخالدة في هذا المقام، يجسد امتداداً طبيعياً لمسيرة الجزائر المستقلة. التي تواصل اليوم ترسيخ سيادتها من خلال بناء اقتصاد قوي. وتطوير بنياتها التحتية والاستثمار فى القطاعات الاستراتيجية التي تشكل دعائم المستقبل.

مضيفا أن هذا الإنجاز يندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية والتوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. الرامية إلى تعزيز قدرات الدولة، وتحديث المرافق العمومية. وترقية قطاع النقل باعتباره رافداً أساسياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وعنصراً محورياً في دعم جاذبية الجزائر وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية.

كما يترجم هذا الاستثمار، إرادة السلطات العمومية في مواكبة التحولات التي يعرفها قطاع الطيران المدني عالمياً. وتمكين مجمع الخطوط الجوية الجزائرية من الاستجابة للطلب المتزايد على النقل الجوي. وتعزيز قدراته على المستويين الوطني والدولي، قصد ضمان توفير خدمات ذات جودة عالية، ويعزز مستويات السلامة والراحة لفائدة المسافرين.

وأضاف الوزير، أن هذه العملية تندرج ضمن برنامج طموح لتجديد وتوسيع أسطول مجمع الخطوط الجوية الجزائرية. بما يسمح برفع قدراته التشغيلية وتعزيز تنافسيته. كونه أحد العوامل الداعمة للحركية الاقتصادية والسياحية والاستثمارية التي تعرفها بلادنا.

فعلى الصعيد الدولي، تنفذ شركة الخطوط الجوية الجزائرية برنامجاً استراتيجياً لاقتناء (18) طائرة جديدة من إنتاج شركتي إيرباص (Airbus) وبوينغ (Boeing). بهدف تحديث الأسطول، رفع الطاقة الاستيعابية، تحسين جودة الخدمات. والاستجابة للتطور المتزايد في حركة النقل الجوي.

وقد تجسدت المرحلة الأولى من هذا البرنامج باستلام (05) طائرات من طراز إيرباص (Airbus). على أن تتواصل عملية تجديد الأسطول وفق البرنامج المسطر، بما يعزز قدرات الشركة ويدعم توسعها نحو وجهات جديدة.

ولا يقتصر هذا البرنامج على الجانب التقني فحسب، بل يندرج ضمن رؤية أوسع تهدف إلى تعزيز موقع الجزائر كمحور جوي. يربط بين القارة الإفريقية وأوروبا وآسيا، ومواكبة التحولات الاقتصادية التي تعرفها بلادنا.

وفي هذا السياق، تم إطلاق رحلات جوية مباشرة نحو كوالالمبور بماليزيا وغوانزو بالصين وأديس أبابا، بإثيوبيا. مما سيوسع شبكة الربط الدولي ويعزز التبادل الاقتصادي والتجاري.

كما تم تدعيم الحضور الجزائري في القارة الإفريقية من خلال فتح خطوط منتظمة نحو لواندا، أنغولا، وليبرفيل بالغابون. مع مواصلة التحضير لإطلاق رحلات نحو براز افيل جمهورية الكونغو وكوناكري بغينيا، تجسيداً للبعد الإفريقي للجزائر وتعزيزاً لاندماجها في محيطها القاري.

وبالموازاة مع ذلك، يتواصل العمل على تطوير الشبكة الأوروبية من خلال التحضير لإطلاق خطوط نحو وارسو ببولندا، وبرلين بألمانيا. بما يوفر خيارات إضافية للمسافرين، ويدعم المبادلات الاقتصادية والسياحية.

أما على الصعيد الوطني، فقد شكل توقيع عقد اقتناء (16) طائرة من طراز (72-600 ATR) بتاريخ 03 جويلية 2025 محطة هامة في مسار تطوير النقل الجوي الداخلي. من خلال إنشاء فرع الخطوط الجوية الداخلية. الذي يهدف إلى تعزيز الربط بين مختلف ولايات الوطن وضمان تغطية جوية أكثر شمولاً.

وستمكن هذه الطائرات، بالنظر إلى خصائصها التقنية وملاءمتها للرحلات الداخلية، من تحسين الخدمة العمومية. وتعزيز التنقل بين مختلف مناطق الوطن، لاسيما ولايات الجنوب. ودعم التنمية المحلية، وتكريس مبدأ العدالة الإقليمية وتقريب الخدمات من المواطنين، يُضيف الوزير.

وقال سعيود، إن ما نحتفي به اليوم يتجاوز مجرد استقبال طائرتين جديدتين. فهو يعكس مرحلة جديدة في مسار بناء منظومة نقل جوي وطنية عصرية. قادرة على مواكبة التحولات العالمية والاستجابة لمتطلبات التنمية، والمساهمة في تعزيز مكانة الجزائر

مؤكدا إننا على ثقة بأن مجمع الخطوط الجوية الجزائرية، بما يزخر به من كفاءات بشرية وخبرات مهنية. سيواصل أداء دوره في خدمة الاقتصاد الوطني، وتعزيز الربط الجوي، والمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة.

وبهذه المناسبة، توجه الوزير، بخالص عبارات التقدير والتهنئة إلى كافة إطارات وعمال مجمع الخطوط الجوية الجزائرية. وعلى رأسهم الرئيس المدير العام. مثمناً جهودهم المتواصلة، وداعياً إياهم إلى مواصلة العمل بروح المسؤولية والاحترافية. وترسيخ ثقافة الجودة والتميز، بما يرقى إلى مستوى تطلعات المواطنين ويعزز صورة الجزائر في مجال النقل الجوي.

وفي الختام، جدد الوزير، الترحم على أرواح شهدائنا الأبرار، الذين بفضل تضحياتهم تنعم الجزائر اليوم بالحرية والسيادة والاستقرار. مؤكدا التزامنا جميعاً بمواصلة مسيرة البناء والتنمية خدمةً للوطن وتجسيداً لطموحات شعبنا.