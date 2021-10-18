وزير النقل: تحويل المركبات إلى GPLe سيكون سندا وعونا لأصحاب سيارات الأجرة

قال وزير النقل عيسى بكاي أن البرنامج الوطني لتحويل المركبات في GPLe. سيكون سندا وعونا لاصحاب سيارات الأجرة.

وقال بكاي أنه تم تسطير برامج تنماوية منها عصرنة قطاع النقل الحضري تدعيم ثمنية و40 مؤسسة. مشيرا أن هذه العملية ماهي إلا بداية للتكفل على الخصوص بسيارات الأجرة.

وأضاف الوزير” طلبنا من وزير الانتقال الطاقوي ووزير المجاهدين التكفل بأمور أخرى يعاني منها أصحاب سيارات الأجرة”.

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