وزير النقل.. ترامواي مستغانم مكسب هام من أيادي جزائرية

قال وزير النقل، كمال بلجود، إن اليوم تم دخول ترامواي مستغانم، حيز الخدمة، بعد انتظار طويل. مشيرا إلى “هذا مكسب كبير لهذه المنطقة الجميلة السياحية، وهنيئا لسكانها والشعب الجزائري”.

كما شكر وزير النقل، كل من السواعد الجزائرية، التي ساهمت في إنجاز ترامواي مستغانم. مردفا “اليوم الشباب الجزائري اكتسبوا هذه الخبرة، ومستقبلا ستنجز هذه المشاريع بأيادي جزائرية 100 بالمائة”.

وبمناسبة اليوم الوطني للشهيد، ترحم بلجود، على أرواح الشهداء. قائلا “يجب أن يبقى في أذهاننا إلى الأبد والأجيال الصاعدة يجب ان يتذكروا دائما”.

ومن جانبه، أكد والي مستغانم، أن ترامواي مستغانم، عرف تأخر كبير بعدما غادرت الشركة الاسبانية والفرنسيين. و”بعدها تمت الأشغال بأدي وسواعد جزائرية وعلى رأسها مجمع كوسيدار الذي بذل كل جهودهم”. داعيا الراكبين إلى المحافظة على هذا المكسب الذي زاد الولاية جمالا.