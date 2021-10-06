وزير النقل: تلقينا 28 طلبا لإنشاء شركات للنقل الجوي والبحري

كشف وزير النقل عيسى بكاي، أن الوزارة إستقبلت 28 طلبا من طرف متعاملين إقتصاديين .للحصول على ترخيص لإنشاء شركات متخصصة في النقل الجوي والبحري.

وقال بكاي في تصريحات صحفية على هامش مراسم توقيع إتفاقية بين الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ومؤسسة النقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر، أنه تم ايداع الى غاية اليوم، 14 طلب لإنشاء شركات طيران و14 طلب لإنشاء شركات متخصصة في النقل البحري. مشيرؤا إلى أن الوزارة إستقبلت طلبات كثيرة في ميدان سفن النزهة على مستوى الموانئ والمنتزهات على غرار منتزه الصابلات بالجزائر العاصمة.

وأكد الوزير في ذات السياق، أن الدولة تشجع الإستثمار الخاص في قطاعي النقل الجوي والبحري من أجل تحسين الخدمات وزيادة المنافسة في السوق.

طالع أيضا

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp