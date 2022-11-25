وزير النقل: توسيع رحلات الحج والعمرة إلى مطارات أخرى

كشف وزير النقل كمال بلجود، أن قطاعه يسعى لتوسيع الرحلات الجوية المخصصة للحج و العمرة. المقتصرة حاليا على خمس مطارات إلى مطارات أخرى من الوطن.

وقال بلجود، أن المطارات المعنية برحلات الحج والعمرة تحدد خلال مجلس وزاري مشترك مخصص لهذا الشأن. مذكرا أنه تم إلى حد الآن تعيين 5 مطارات لاستقبال هذه العملية هي مطارات الجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة، عنابة وورقلة.

وأكد وزير النقل في رده على سؤال للنائب فريدة غمرة حول إدراج مطار سطيف ضمن قائمة المطارات المعنية بتنظيم رحلات الحج والعمرة وإعادة ترتيبه ضمن الصنف -أ-. إضافة إلى اقتراح إستقلاليته عن مؤسسة تسيير المطارات لقسنطينة، أنه سنسعى لتوسيع هذه الرحلات إلى مطارات أخرى. مشيرا أن جل الولايات تطالب بهذا الامر.

وبخصوص إضافة رحلات داخلية ودولية من مطار سطيف، خصوصا برمجة رحلات يومية نحو العاصمة. أوضح بلجود أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية تستغل ثلاث رحلات في الأسبوع على الخط “الجزائر-سطيف-الجزائر”. مؤكدا أن الجوية الجزائرية تتابع عن كثب تطور الطلب على التنقل عبر هذا الخط لتدعيمه حين تتوفر كل الشروط الضرورية لذلك.

وأضاف وزير النقل أن فتح أي خط جوي مقرون بمردوديته الإقتصادية و حجم الطلب عليه من طرف المواطنين. مشيرا إلى أن الجوية الجزائرية تحوز على دراسات على كل الخطوط.

كما ذكّر وزير النقل بورقة طريق القطاع المتضمنة اعادة هيكلة الخطوط الجوية الجزائرية و فتح المجال الجوي للخواص الى جانب اقتناء طائرات اخرى و اعادة تصنيف المطارات. بغية الوصول الى تنفيذ تعليمة رئيس الجمهورية التي تلزم بمطابقة عمل كل مطار متواجد على المستوى الوطني للمعايير الدولية.

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