وزير النقل: حركة النقل البحري تراجعت بـ20 بالمائة والجوية الجزائرية ستعيد مراجعة نظام التسيير

الوطني
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وزير النقل: حركة النقل البحري تراجعت بـ20 بالمائة والجوية الجزائرية ستعيد مراجعة نظام التسيير
بقلم عبد الرحمن سالمي

قال وزير النقل لزهر هاني إنّ الحركة المينائية عرفت تراجعا بنسبة 20 بالمائة  بسبب الظروف التي فرضها انتشار فيروس كورونا.

وأضاف وزير النقل خلال مشاركته في فوروم الإذاعة الجزائرية، أن الفترة التي عرفت توقفا لنشاط النقل البحري للمسافرين تم خلالها ضبط برنامج لصيانة البواخر  من قبل المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين.

أما بخصوص شركة الخطوط الجوية الجزائرية، قال المسؤول الأول عن القطاع أنه وبعد  توقف الشركة عن النشاط لفترة طوية سيتم اتخاذ قرارات لمراجعة أنظمة التسيير  و الإدارة شرعت في المخطط الجديد.

وفي رده عن سؤال حول ارتفاع أسعار  تذاكر الرحلات على متن ذات الشركة، قال هاني إنّ  أسعار التذاكر  هي أسعار حرة تخضع للعرض والطلب والوزارة لا يمكنها التدخل في تحديدها.

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