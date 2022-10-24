وزير النقل: خطوط جوية جديدة نحو إفريقيا وأمريكا

قال وزير النقل كمال بلجود، أنه سيتم فتح خطوط جديدة نحو عدة عواصم جديدة من بينها أمريكا. بالإضافة كذلك إلى الإنفتاح نحو إفريقيا والعالم.

وأشار وزير النقل كمال بلجود، أنه تم القيام بخمسين عملية من أجل تطوير المطارات. حيث يتوفر أسطول النقل الجوي 71 طائرة. منها 5 طائرات للشحن الجوي.

وأضاف وزير النقل، أنه سيتم الإنتهاء قريبا من مشروع إعادة هيكلة الخطوط الجوية الجزائرية. كما سيتم إنشاء فرع متخصص في النقل الداخلي. بالإضافة كذلك إلى فتح الإستثمار في استغلال خدمات النقل الجوي. من خلال تعديل دفتر الشروط الخاص لاستغلال خدمات النقل الجوي.

وأوضح في ذات السياق، أن بلادنا تحوز على 12 باخرة لشحن النقل البحري. مؤكدا أن هناك بعض الصعوبات والإختلالات فيما يخص العمل على تطوير قطاع النقل البحري. كمشروع ميناء جن جن بعد أن بلغ المشروع نسبة تقدم تقدر بـ 95 بالمائة. وهو رهان على مستوى البحر المتوسط.

كما أشار وزير النقل إلى أنه يتم حاليا دراسة معاينة دفتر شروط لاقتناء أربع سفن واحدة للحاويات وسفينتين للحبوب. مؤكدا أن النمو المتوقع للحركية يقتضي تطوير وتجديد حظيرة السكك الحديدية.