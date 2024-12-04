وزير النقل: دراسة إنشاء ورشتين كبيرتين لتصليح السفن بوسط وغرب البلاد

ترأس وزير النقل، السعيد سعيود، اجتماعا، بحضور إطارات من الإدارة المركزية، ومشاركة رئيسة المجمع الجزائري للنقل البحري (GATMA) وفروعه ممثلة في المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين (ENTMV)، المدير العام للمؤسسة الوطنية لتصليح السفن (ERENAV)،

وحسب بيان للوزارة، فإن الاجتماع جاء استكمالا لسلسلة اللقاءات التي تجمع وزير النقل مع مسيري المؤسسات العمومية الإقتصادية في مجال النقل البحري لمعاينة و تقييم أداءها. حيث و بعد المداخلات، والإستماع لعرضين حول نشاط ومخطط عمل وآفاق كل من المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين. والمؤسسة الوطنية لتصليح البواخر، أمر الوزير بدراسة إنشاء ورشتين كبيرتين لتصليح السفن في كل من وسط و غرب البلاد. من أجل رفع القدرات والمساهمة في تسريع وتيرة صيانة وتصليح السفن والبواخر.

كما أكّد وزير النقل على ضرورة إيلاء أهمية قصوى للعنصر البشري وتكوينه. مشيرا إلى تشجيع الإطارات الشباب والباحثين والمؤسسات الناشئة start_up. مشيرا إلى أن تطوير النقل البحري والوصول إلى مصاف الدول الكبرى. وتحقيق التغيير المنشود، يقتضي عناية خاصة وتكاتف الجهود، وخوض كل الصعوبات والتحديات.

كما شدّد وزير النقل أن أبواب الوزارة مفتوحة، ويده ممدودة لتقديم كل التسهيلات والتوجيهات اللازمة للوصول إلى الأهداف المرجوة.

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