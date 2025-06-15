وزير النقل: رفع كل العراقيل لإنشاء شركة نقل جوي داخلي

ترأس وزير النقل، السعيد سعيود، اليوم الأحد اجتماعا تنسيقيا بمقر الوزارة، ضمّ ممثلي القطاعات الوزارية والهيئات المعنية. بهدف تسريع وتيرة تجسيد مشروع إنشاء شركة نقل جوي داخلي.

وخلال الاجتماع، شدّد الوزير على ضرورة تسريع كافة الإجراءات المتعلقة بإنشاء الشركة ووضعها حيز الخدمة في الآجال المحددة، تنفيذا صارما لتعليمات رئيس الجمهورية، مع التأكيد على الإدماج الفوري لكل الوسائل البشرية والمادية اللازمة لإنجاح المشروع، بما في ذلك الفرق التقنية والوسائل العامة.

كما أكد الوزير على رفع كل العراقيل دون تأخير واتخاذ التدابير اللازمة بشكل سريع. وتسوية جميع المسائل القانونية والمالية العالقة في أقرب الآجال. بالإضافة كذلك إلى تشكيل فريق عمل تقني متعدد القطاعات، مكلّف بالمتابعة الميدانية وتقديم تقارير أسبوعية مفصلة.و اعتماد الحوار المسؤول والجاد بين مختلف الأطراف المعنية لتفادي التأخر وضمان التنسيق الفعّال.

وأكد الوزير، أنه ستتخذ كل الإجراءات اللازمة بأقصى سرعة لضمان انطلاقة فعلية وناجحة لهذا المشروع الاستراتيجي.

من جانبه، أكد الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية أن المؤسسة شرعت فعليًا في تنفيذ توجيهات الوزير، في سياق تجسيد قرار رئيس الجمهورية. مشيرًا إلى أن الخطوط الجوية الجزائرية تتوفر على رؤية إستراتيجية واضحة لضمان انطلاقة قوية للشركة الجديدة، خاصة في مجال تحسين الربط الجوي بين مختلف ولايات الوطن.

وأكد الأمين العام لوزارة الطاقة و المناجم والطاقات المتجددة مباشرة الإجراءات المتعلقة بقطاعه، بما يتماشى مع الجدول الزمني المسطر. مجددًا الدعم الكامل لجهود وزارة النقل.

وأشارت الوزارة، إلى أن هذا الاجتماع يعد خطوة عملية هامة نحو تجسيد مشروع تطوير النقل الجوي الداخلي. وربط مختلف ولايات الوطن بشبكة نقل منتظمة وعصرية. تُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني.

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