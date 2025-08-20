وزير النقل: “سلامة أبنائنا الطلبة تبدأ من جاهزية الحافلات “

قام وزير النقل، السعيد سعيود، اليوم الأربعاء، بزيارة ميدانية إلى المؤسسة الجامعية للنقل والخدمات.

وتدخل هذه الزيارة في إطار التحضير للدخول الجامعي 2025 - 2026 وتعزيز فعالية النقل الجامعي.

وعاين الوزير وضعية الحظيرة وورشة الصيانة، مؤكداً أن “سلامة أبنائنا الطلبة تبدأ من جاهزية الحافلات والرفع من مستوى الصيانة الوقائية والدورية”.

وأكد الوزير على ضرورة الفحص المنتظم ومعالجة النقائص في أسرع الآجال وأهمية توعية العمال وتحسيسهم بواجباتهم. وضمان تجند دائم لخدمة الطلبة في أفضل الظروف.

وأشار المدير العام للمؤسسة، في الاجتماع الذي عقب الزيارة، أن عمليات الصيانة تمت بصفة سريعة. مع اتخاذ كافة التدابير التقنية للقضاء على الأعطاب، مما جعل الأسطول جاهزًا بنسبة 100% للدخول الجامعي.

ومن جهته، أشار الوزير إلى أن المؤسسة الجامعية للنقل والخدمات تحتاج إلى وجوب تحمل المسؤولية بجدية للنهوض بالمؤسسة. وكذا المهنية والموضوعية في التسيير. مع الرفع من المداخيل عبر ترشيد النفقات وتنويع مصادر الدخل.

وفي السياق ذاته، أكد الوزير على المبادرة والشجاعة في اتخاذ القرارات. وتنظيم العمل وتحديد المسؤوليات بدقة. بالإضافة إلى تدعيم الأسطول وتجديده وفق خطة مدروسة.

كما أمر الوزير بتشكيل لجنة داخلية لجرد شامل للعتاد وتقييم حالته، قصد وضع خطة عملية لتجديد الأسطول واستبعاد الحافلات غير الصالحة، على أن ترفع تقارير دقيقة في آجال مضبوطة.