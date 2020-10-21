وزير النقل: سيتم إنجاز خريطة موحدة للخط العابر بين الدول العربية وفق مقاييس ومعايير موحدة

كشف وزير النقل، لزهر هاني، اليوم الأربعاء، أنه “سيتم إنجاز خريطة موحدة للخط العابر بين الدول العربية وفق مقاييس ومعايير موحدة”.

وقال لزهر، خلال كلمته في اجتماع الدورة العادية 33 لمجلس وزراء النقل العرب، أن “انجاز خريطة موحدة للخط العابر الذي سوف يمكن من الربط بين الدول العربية وفق مقاييس ومعايير موحدة تبسط الاجراءات الإدارية لتسهيل الحركية وتكثيف التبادلات”.

وأشار وزير النقل إلى ضرورة تكثيف الجهود من أجل الحد من آفة حوادث المرور عن طريق تبادل الخبرات والمعلومات وتنسيق الإمكانيات.

وأوضح هاني أن “تشجيع النقل البحري ما بين الدول العربية بإعتماد رؤية مندمجة وشاملة لشبكة النقل و العمل على تدعيم النقل البحري و الموانئ”.

وذلك، لتمكين “بلدان المنطقة من تطوير و اقامة منصات لوجيستسة تستجيب لمعايير الاحترافية و النجاعة الاقتصادية ، للاستفادة من مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير و طريق الحرير البحري للقرن 21 و التي تعد الجزائر احد أطرافها”، حسب قول الوزير.

كما دعا لزهر هاني إلى ضرورة “ايجاد طرق واليات ناجعة لتمويل و مرافقة المشاريع الداخلة في هذا الاطار بما يتماشى مع امكانيات و خصوصيات كل بلد”.