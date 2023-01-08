وزير النقل: عدم اللجوء للمناقصات الدولية لاقتناء التجهيزات والسفن

أعلن وزير النقل كمال بلجود، أنه سيتم إسداء تعليمات للمؤسسات العمومية تحت الوصاية بعدم اللجوء للمناقصات الدولية لاقتناء التجهيزات والسفن التي يمكن تصنيعها بالجزائر. وذلك تشجيعا للصناعة الوطنية.

وقال وزير النقل على هامش حضوره بميناء بوهارون ولاية تيبازة، رفقة وزيري الصناعة أحمد زغدار والطاقة و المناجم محمد عرقاب. عملية إستلام أول قاطرة فولاذية بحرية بطول 14 متر وبنسبة إدماج تقدر بـ 65 بالمائة من صناعة المجمع العمومي لصناعة و صيانة السفن “إيكوراب” ببوهارون. لفائدة شركة تسيير و إستغلال طرفيات موانئ المحروقات “أس تي أش” (فرع سوناطراك).

وأشار وزير النقل، إلى أنه سيتم إسداء تعليمات للمؤسسات العمومية المتخصصة في النقل البحري. بعدم اللجوء للمناقصات الدولية لإقتناء التجهيزات و السفن التي تمتلك الجزائر القدرات و الكفاءات لتصنيعها محليا من طرف مؤسسات عمومية. على غرار مجمع صناعة و صيانة السفن “إيكوراب” ببوهارون.

وكشف عن منح صفقة إقتناء 3 أو 4 قاطرات فولاذية بحرية من مجمع “إيكوراب”، بعد أن كانت مصالح الوزارة بصدد التحضير لمناقصة دولية من أجل إقتناء هذا النوع من القاطرات خلال سنة 2023.

كما دعا الوزير مجمع “إيكوراب” للعمل بالتنسيق مع مؤسسات النقل البحري. لإعداد خارطة طريق تخص الصيانة خاصة تلك المتعلقة بالسفن الكبرى.

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